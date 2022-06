Testemunhas afirmam que teve até videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 27/06/2022 15:15

Um evento religioso reuniu aproximadamente 7.000 pessoas em Araruama, na Região dos Lagos, neste domingo (26). A “Cruzada Celebrando a Vida com Gratidão a Deus” aconteceu na escola Professor Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício, e atraiu fiéis de várias cidades da região.



O fato curioso é que, apesar do cunho religioso, muita política também esteve envolvida no evento, que contou com a presença do Deputado Estadual Rosemberg Reis, Deputado Federal Otoni de Paula, Prefeito de Duque de Caxias Washington Reis, Prefeita Lívia Belo, acompanhada de Chiquinho da Educação e do vereador Thiago Moura.



O governador Cláudio Castro também estava sendo esperado, mas não compareceu por conta de problemas com sua aeronave.



Testemunhas afirmam que teve até videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro.