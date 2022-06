Foram localizados três pinos de cocaína e duas buchas de maconha, além de uma sacola plástica com outros 33 pinos do pó e dez buchas da erva; mais 44 pinos de cocaína estavam escondidos dentro do armário da cozinha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/06/2022 15:46

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite deste domingo (26) no bairro Mataruna, em Araruama, na Região dos Lagos, durante uma distribuição de drogas.

A Polícia Militar recebeu informações de que um elemento estaria em um carro branco na comunidade, distribuindo carga de entorpecentes para os ‘vapores’. No local, os agentes visualizaram um automóvel com dois ocupantes. A abordagem foi realizada e com o carona, de 17 anos, foram localizados três pinos de cocaína e duas buchas de maconha, além de uma sacola plástica com outros 33 pinos do pó e dez buchas da erva.

O carro estava estacionado na frente da casa de A.M.C.L., que confessou à polícia ter mais entorpecentes guardados dentro do armário da cozinha, onde foram arrecadados 44 pinos de cocaína.

A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o homem foi preso por tráfico de drogas e o menor apreendido por crime análogo.