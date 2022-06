Política Costa do Sol

No Dia do Orgulho LGBTQIA+, debate sobre homofobia traz dois convidados nesta terça-feira (28)

Conversa acontece com jogadora de futebol do América Dara Gonçalves, que foi vítima de homofobia e racismo recentemente e Rodolpho Campbel, presidente do Grupo Iguais

Publicado há 20 horas