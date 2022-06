O elemento foi capturado na Estrada de Praia Seca com 472 cápsulas de cocaína em um fundo falso do automóvel que dirigia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/06/2022 16:11

Um homem, identificado como M.C.S.C., foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (29) no distrito de Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos, após uma troca de informações entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O elemento foi capturado na Estrada de Praia Seca com 472 cápsulas de cocaína em um fundo falso do automóvel que dirigia. Segundo a PM, as drogas seguiam do Rio de Janeiro com destino final em Arraial do Cabo, também na Região dos Lagos.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.