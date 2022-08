Ele possui antecedentes criminais e faz uso de tornozeleira eletrônica - Letycia Rocha (Rc24h)

Ele possui antecedentes criminais e faz uso de tornozeleira eletrônicaLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 23/08/2022 13:50

Um homem foi preso nesta segunda-feira (22) por estuprar e manter uma jovem de 22 anos em cárcere privado em Araruama, na Região dos Lagos. Os crimes tiveram início na última sexta-feira (19).

Segundo a polícia, a vítima, que é moradora de Saquarema, conheceu o elemento nas redes sociais e marcou um encontro com ele em Araruama na última sexta-feira. Depois disso, ela foi até a casa do suspeito, identificado como Leonardo M.A., onde as agressões sexuais tiveram início.

A mulher conseguiu fugir do local na segunda e procurou a polícia. Na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foi previamente atendida pela equipe da unidade e do Núcleo de Atendimento à Mulher, ela contou sobre o ocorrido e disse que era ameaçada com uma arma de fogo. De posse das informações, os agentes solicitaram o apoio operacional da Polícia Militar para a diligência imediata.

Devido aos ferimentos, ela foi encaminhada para a UPA da cidade, onde passou por exames e recebeu os medicamentos pós risco de contato com o vírus HIV. Em seguida, foi encaminhada para o IML, para realizar o exame de corpo delito.

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar conseguiu capturar o agressor, que foi preso com uma quantidade de maconha. Ele possui antecedentes criminais e faz uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso segue à disposição da Justiça.