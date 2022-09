Polícia interdita empresa irregular de armazenamento de lixo tóxico e incineração de animais em Araruama - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/09/2022 14:08

Policiais Civis da 118ª DP, sob a supervisão do Delegado Titular Filipi Poeys Lima, interditaram uma empresa irregular que fazia coleta e armazenamento de lixo tóxico e hospitalar e incineração de carcaças de animais de pet shops em Araruama, na Região dos Lagos.

A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), após trabalho de inteligência e monitoramento. A empresa, localizada no Bairro Barão de Monte Belo, armazenava ilegalmente resíduos tóxicos, além de materiais infectantes, cortantes e perfurantes.

De acordo com a ocorrência policial, no momento em que os agentes chegaram ao local, dois homens foram flagrados transferindo o material ilegal de uma caminhonete Fiorino de cor branca com a logotipo da empresa “DT Lagos Cremação de Pets” para uma caçamba de carreta abandonada. Outro homem também foi visto saindo do galpão da antiga empresa Bel Lar (interditada), que estava sendo utilizado para a guarda de material hospitalar descartado para destinação final.

No local também havia uma deposito com medicamentos e produtos vencidos e impróprios para o consumo e um caminhão sendo lavado com o derramamento do líquido do material diretamente no solo. Nos fundos do terreno, em uma garagem, havia uma caçamba de lixo com restos de ossadas de animais de pequeno porte queimados junto a moldes dentários e fuligem, sendo utilizado como crematório clandestino.

Diante da constatação dos fatos, a perícia foi acionada e os envolvidos receberam voz de prisão, sendo conduzidos até a sede da 118ª DP Araruama, onde ficarão à disposição da justiça.

Outras diligências estão sendo realizadas no local, junto a Vigilância Sanitária e Inea para o completo e imediato encerramento das atividades e investigação.