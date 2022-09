Dupla é presa com grande quantidade de drogas em Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

Dupla é presa com grande quantidade de drogas em AraruamaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/09/2022 16:41

Dois homens, identificados como J.P.C.D.F. e M.B.L, foram presos por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (23), por volta das 11h, na Rua das Palmeiras, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os policiais militares receberam informações de que sujeitos teriam invadido uma residência na Fazendinha para praticarem o tráfico de drogas. Diante disso, prosseguiram até o local, onde encontraram o primeiro acusado, que assumiu estar vendendo entorpecentes no local e que todo seu material estaria ali. No interior da casa, os agentes encontraram uma bolsa azul com 52 cápsulas de cocaína e 30 buchas de maconha.

Segundo a PM, este homem já possuía passagem policial por tráfico de drogas.

Ainda no local, os militares também abordaram o segundo acusado, que confessou ser ‘gerente do tráfico’ local e que seu patrão é um homem conhecido pelo apelido “Sagaz”. Informou que o homem estaria em outra residência, também invadida, com mais drogas.

Diante das informações, os policiais prosseguiram até o local citado pelo criminoso, onde foi encontrada uma sacola com 370 cápsulas de cocaína, 204 buchas de maconha, 349 pedras de de crack e uma balança de precisão.

Após a apreensão, a dupla foi encaminhada para a 118ª DP (Araruama), onde permaneceu presa.