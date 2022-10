A criminosa foi encaminhada para a 118ª DP, autuada e presa - Letycia Rocha (RC24h)

A criminosa foi encaminhada para a 118ª DP, autuada e presaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/10/2022 14:14

Uma mulher, identificada como N.M.P., de 63 anos, foi presa por tráfico de drogas no bairro Mutirão, em Araruama, município da Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (20). A criminosa foi capturada após uma denúncia.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento pela região quando recebeu informações de que uma mulher de idade avançada, com um vestido florido, estava vendendo entorpecentes no local. Em diligência, os agentes abordaram a acusada. Ela confessou que as drogas estavam em casa e levou os policiais até a residência, onde foram arrecadados 86 pinos de cocaína e R$ 14 em espécie.

A criminosa foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuada e presa.