Publicado 19/10/2022 14:08

Um homem acusado de tráfico de drogas, oriundo de Nova Iguaçu, foi preso em Araruama na noite desta terça-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias sobre elementos do Rio de Janeiro que estavam na cidade e vendendo entorpecentes próximo a Torre de Iguabinha. Em diligência no local, os militares realizaram um cerco tático e capturaram o acusado com uma mochila contendo 157 invólucros de cocaína, 55 tabletes de maconha, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 26 em espécie.

Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.