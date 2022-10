MC VN RJ é cantor de funk, conta mais de 316 mil seguidores no Spotify, além de mais de 17 mil seguidores no Tik Tok - Reprodução/ redes sociais

Publicado 14/10/2022 14:40

Agentes da 33ª Delegacia de Polícia de Realengo (33ª DP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (13), Thalles Vinicius Rocha de Azevedo, o MC VN RJ. Ele foi capturado em Araruama, município da Região dos Lagos, acusado de roubar um celular e realizar transferências bancárias na conta da vítima.

Segundo a Polícia Civil, contra o rapaz, que possui mais de 310 mil seguidores em uma rede social, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Bangu.

Conforme as investigações, o suspeito realizou uma transferência da conta que estava no aparelho celular roubado para própria conta dele. De posse dos dados bancários do MC, a vítima conseguiu encontrar informações sobre Thalles e relatou à polícia que foi o próprio acusado quem anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo.

MC VN RJ é cantor de funk, conta mais de 316 mil seguidores no Spotify, além de mais de 17 mil seguidores no Tik Tok. Entre as músicas mais famosas de Thalles está “Tropa do Mantém”, com 14 milhões de acessos.