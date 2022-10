Ocorrência aconteceu nesta segunda-feira (10), em diferentes bairros da cidade - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/10/2022 15:33

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em bairros de Araruama, município da Região dos Lagos, após denúncias nesta segunda-feira (10).

Na Fazendinha, P.H.R.D.C. foi capturado com 118 tabletes de maconha, 70 cápsulas de cocaína, R$ 30 em espécie, um aparelho celular e um caderno com anotações do tráfico.

Já no Clube dos Engenheiros, K.D.S.B. foi preso com 269 tabletes de maconha, 163 pedras de crack, 148 cápsulas de cocaína e R$ 54 em espécie.

Os dois criminosos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.