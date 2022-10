Polícia Civil de Araruama prende ex-PM miliciano foragido há mais de 13 anos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/10/2022 19:21

Agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama prenderam, nesta quinta-feira (13), um ex-policial militar e miliciano que estava foragido da Justiça há mais de 13 anos. A captura aconteceu em um prédio residencial no bairro Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, após meses de trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de vários homicídios na região, inclusive do sargento da Polícia Militar Cláudio Pereira de Andrade, ocorrido em 2007 em Araruama.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar e prender outros integrantes de grupos paramilitares que atuam na cidade.