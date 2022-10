Quatro pessoas são detidas com farta quantidade de drogas em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Quatro pessoas são detidas com farta quantidade de drogas em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/10/2022 14:34

A Polícia Militar deteve quatro pessoas com uma grande quantidade de drogas no início da madrugada desta terça-feira (18) no bairro Jardim São Paulo, em Araruama, município da Região dos Lagos.



Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) tiveram a atenção voltada para um dois elementos em uma motocicleta e fez a abordagem. Com a dupla foram arrecadados dez pinos de cocaína. Eles admitiram a prática ilícita e indicaram onde o restante do material estava.



No local informado, a PM encontrou 2 kg de cocaína, 1.414 pinos e sete sacolés da droga, além de 500 g de pasta base, 820 g e 25 pedras de crack, duas balanças de precisão, farto material para endolação de drogas, três aparelhos celular e um simulacro de pistola. Outros dois envolvidos que estavam preparando os entorpecentes para serem distribuídos nos bairros Outeiro, Viaduto e XV de Novembro também foram detidos.



Todos os acusados foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde três homens foram autuados e presos por tráfico de drogas e associação do tráfico de drogas; e, um adolescente, foi autuado por crime análogo ao tráfico de drogas e entregue a um responsável. O material foi apreendido.