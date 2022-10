‘Gordinho’ é preso com drogas em Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/10/2022 15:13

Um homens, identificado como ‘Gordinho’, foi preso em Araruama, município da Região dos Lagos, nesta sexta-feira (21). O caso aconteceu na Estrada Rio Bonito, no Rio do Limão.

Segundo a ocorrência, uma guarnição estava em patrulhamento pela região quando, por volta das 13:30, teve a atenção voltada para um veículo branco do modelo Gol.

Foi realizada a abordagem, quando ‘Gordinho’, condutor do veículo, assumiu ser gerente do tráfico do bairro BNH, Fazendinha e um dos ‘braços’ do dono do tráfico, que é conhecido como ‘Sagaz’.

Com ele, os agentes apreenderam 99 pedras de crack, 73 pinos de cocaína, 60 buchas de maconha e dois aparelhos celulares. Diante dos fatos, a guarnição foi até a 118ª DP (Araruama),onde o acusado foi autuado no Art 33 e da lei 11.343/06.