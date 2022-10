A equipe encaminhou o criminoso, juntamente do material apreendido, para a 118ª DP, onde o mesmo permaneceu preso - Ludmila Lopes (RC24h)

A equipe encaminhou o criminoso, juntamente do material apreendido, para a 118ª DP, onde o mesmo permaneceu presoLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/10/2022 13:19 | Atualizado 24/10/2022 13:29

Um homem, identificado como A.F.F. e apelidado como ‘Paraíba’, foi preso com drogas na manhã deste sábado (22), em Araruama, município da Região dos Lagos. O caso aconteceu no bairro Jardim São Paulo, na Rua Antônio da Conceição, por volta das 10h30.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT estava em patrulhamento pelo local quando teve a atenção voltada para um rapaz com uma sacola em mãos. Já este, ao perceber a presença policial, tentou fugir. Entretanto, foi feito um cerco tático na região e os agentes conseguiram capturar o acusado.

Com ele, os policiais encontraram 181 pedras de crack; 67 cápsulas de cocaína; 40 tabletes de maconha; R$ 37 em espécie e um celular. Diante dos fatos, a equipe encaminhou o criminoso, juntamente do material apreendido, para a 118ª DP, onde o mesmo permaneceu preso.