Casal é preso com carga de drogas no Minha Casa Minha Vida, em Araruama - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 31/10/2022 13:20

A Polícia Militar prendeu, na tarde da última sexta-feira (28), um casal com uma carga de drogas no condomínio Minha Casa Minha Venda, no bairro Três Vendas, em Araruama, município da Região dos Lagos.

De acordo coma ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento pela região quando se deparou com uma casal em posse de 800 pedras de crack, 520 cápsulas de cocaína e 200 trouxinhas de maconha. A dupla confirmou estar guardando o material entorpecente para um elemento identificado como Carlinhos, que é traficante na localidade.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos por tráfico de drogas.