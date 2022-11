‘Expo Araruama 2022’ recebe o cantor Michel Teló nesta sexta (4) - Reprodução/ internet

Publicado 04/11/2022 15:09

REGIÃO DOS LAGOS - Em mais um dia de evento, o ‘Expo Araruama 2022’ recebe, nesta sexta-feira (4), o cantor e compositor sertanejo Michel Teló. O show é gratuito e está marcado para às 22h, no Parque de Exposições da cidade. Até domingo (6), ainda passam pelo palco a cantora Pitty e o sambista Mumuzinho.



Além dos shows, os visitantes também encontram exposição de animais, stands com diversos produtos, festival do aipim, fazendinha com mini pôneis e mini vacas, concursos do cavalo Pampa, da laranja folha murcha e do gado leiteiro, entre outras atividades. O local abre às 10h.



Nesta quinta-feira (3), primeiro dia da ‘Expo Araruama’, o cantor Léo Santana foi o responsável por animar a festa. A Prefeitura de Araruama fez uma transmissão ao vivo do momento, para aqueles que não puderam estar presencialmente no local.



Confira a programação

Sexta-feira (4): Michel Teló

Sábado (5): Pitty

Domingo (6): Mumuzinho