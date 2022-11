Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (3) na altura do centro da cidade - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2022 15:39 | Atualizado 03/11/2022 15:43

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo, capotou e caiu com o automóvel dentro da Lagoa de Araruama, no centro de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, na altura da prefeitura, na manhã desta quinta-feira (3).

Segundo informações, o condutor é um enfermeiro que trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Ele havia acabado de sair do plantão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos. Já uma senhora que passava pelo local precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde após passar mal.