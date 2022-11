Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (31) no bairro Bananeiras - Letycia Rocha (RC24h)

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (31) no bairro BananeirasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/11/2022 16:01

Dois homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (31) no bairro Bananeiras, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes foram até a rua dos Bandeirantes verificar uma denúncia de que elementos da facção criminosa Comando Vermelho estariam utilizando uma casa para a venda de entorpecentes e com armas de fogo.

Ao chegarem no local, os militares foram recebidos a tiros por criminosos que fugiram para uma área de mata e revidaram. Durante o confronto, dois envolvidos foram atingidos ainda dentro da obra. Com eles, foram arrecadados um revólver calibre ponto 38 com seis cartuchos; um revólver calibre ponto 32 também com seis cartuchos, sendo dois deflagrados; 127 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha e dois aparelhos celular.

As vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e ninguém foi preso.