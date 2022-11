Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2022 14:35

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma carga de drogas na tarde desta terça-feira (15) no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um elemento estaria vendendo entorpecentes na Rua Itamarandiba. Em diligência no local, o menor foi capturado com 200 buchas de maconha, 72 pinos de cocaína, 65 pedras de crack, R$ 30 em espécie, um aparelho celular e um caderno com anotações do tráfico.

Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.