Foram arrecadados 519 cápsulas de cocaína, 445 buchas de maconha, 119 pedras de crack e um rádio transmissor. - Letycia Rocha (Rc24h)

Foram arrecadados 519 cápsulas de cocaína, 445 buchas de maconha, 119 pedras de crack e um rádio transmissor. Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 10/11/2022 14:53

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia na noite desta quarta-feira (9) em Araruama, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, a guarnição realizava um patrulhamento quando recebeu informações sobre um elemento vendendo drogas na Rua das Bananeiras, no bairro Engenho Grande. Em diligência no local, o acusado foi capturado em meio a um matagal. Com ele, foi encontrada uma sacola com entorpecentes. Ele confessou aos agentes fazer parte do tráfico da localidade e levou os policiais até uma casa abandonada onde o restante do material estaria.

Na ação, foram arrecadados 519 cápsulas de cocaína, 445 buchas de maconha, 119 pedras de crack e um rádio transmissor.

O menor foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.