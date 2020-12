Andinho deixou o hospital acompanhado pela família Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 23:34

ARRAIAL DO CABO – Após quase um mês internado por causa da Covid-19, o ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, recebeu alta nesse sábado (12). Ele deixou o Hospital Samaritano, onde estava internado, na capital, acompanhado por familiares e seguiu para a casa da filha, onde deve permanecer nos próximos dias.



Segundo a família, por conta dos vários dias internados, o ex-prefeito vai iniciar uma fisioterapia nesta semana e deve permanecer no Rio durante a recuperação da doença.



Andinho foi internado por causa da Covid-19, logo após as eleições municipais e, devido a um agravamento no estado de saúde, chegou a ser entubado. Ele foi prefeito em Arraial do Cabo por dois mandatos seguidos, entre 2009 e 2016.