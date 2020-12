Marcelo Magno recebeu o diploma das mãos da juíza eleitoral Juliana Gonçalves Figueira Pontes Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – O prefeito eleito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, do Solidariedade, o vice-prefeito Deivison Brito, o Deivinho, e os vereadores que vão representar a Câmara Municipal, a partir de janeiro do ano que vem, foram diplomados nesta quarta-feira (16). A solenidade de diplomação foi restrita e com participação de poucas pessoas por conta da pandemia da Covid-19, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos a tomar posse nos cargos. A entrega dos diplomas foi feita pela juíza eleitoral Juliana Gonçalves Figueira Pontes.



"É um momento em que precisamos ter muita coragem pelos desafios que nos chegam, mas também temos que ter fé. É tempo de muita luta e de mostrar ao povo que nosso projeto de governo fará o melhor para Arraial do Cabo. Agradeço primeiramente a minha família, aos meus grandes amigos e os milhares de eleitores que acreditaram em nós", disse Marcelo Magno.