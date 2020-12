Marcus era conhecido como Peri e tinha um bar no bairro Praia Grande Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:07 | Atualizado 18/12/2020 14:52

ARRAIAL DO CABO – Um comerciante foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (18), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, Marcus Vinicius Leonel Gomes, conhecido como Peri, de 45 anos, era dono de um bar e foi baleado no momento em que fechava o estabelecimento, na Rua Epitácio Pessoa.

Ainda segundo a PM, a vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo. O atirador fugiu após cometer o crime e ainda não foi identificado. A 132ª Delegacia Policial abriu um inquérito para apurar o crime e investiga o que teria motivado o homicídio.



"Foi feita perícia no local e recolhidos projéteis de arma de fogo. Estamos realizando diligências e chamamos parentes da vítima para prestarem depoimento", informou a delegada Patrícia Aguiar, responsável pelas investigações do caso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, e ainda não há informações sobre velório e enterro.



HOMENAGENS



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do comerciante. “Grande amor da minha vida! O que vai ser de nós, agora? Pra sempre no meu coração!”, escreveu a companheira de Marcos. “Perdemos um dos melhores percussionistas que esse Arraial já viu e um dos caras mais gente finas também, descanse em paz, meu amigo e meu irmão”, publicou um amigo.