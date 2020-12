Reunião teve participação de representantes das polícias Civil, Militar, Ministério Público Estadual e do governo eleito Foto: Divulgação

18/12/2020

ARRAIAL DO CABO – O combate à criminalidade em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foi tema de um encontro realizado nesta sexta-feira (18), pelas polícias Civil e Militar e Ministério Público (MPE-RJ), com a participação de integrantes do governo eleito e de integrantes da sociedade civil. Durante o encontro, foram discutidas medidas que podem ser adotadas para melhorar a segurança na cidade e combater o tráfico de drogas, principalmente, nas festas de fim de ano e durante o verão, quando há aumento no número de visitantes e turistas na cidade.

Entre as medidas que foram discutidas estão a instalação de câmeras de monitoramento e a criação de um centro de monitoramento, importantes para auxiliar os trabalhos das polícias Civil e Militar, melhoria da estrutura da PM, combate a flanelinhas, moto-taxistas e estacionamentos irregulares e controle dos turistas que frequentam a cidade, para melhorar a qualidade do turismo.



As autoridades também aproveitaram para ouvir as demandas de membros da sociedade civil, que apontaram a preocupação com a desordem que se instalou ao longo dos anos, com a realização de bailes e festas e com a chegada de visitantes que vêm em busca do consumo de drogas. Foi destacado que essa situação prejudica os moradores e afasta os turistas que procuram Arraial do Cabo em busca de tranquilidade.

A delegada Patrícia Aguiar, titular da 132ª Delegacia Policial, também alertou sobre a importância da união da população contra a violência e pediu a colaboração dos moradores com o envio de informações e imagens que possam ajudar as autoridades. O número de denúncia da delegacia de Arraial do Cabo é o: (22) 9 8113-6585.



A previsão é que outro encontro seja realizado ainda este ano. Além da delegada Patrícia Aguiar, também participaram do encontro a promotora Renata Chagas, o comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar na cidade, tenente José Alves e o prefeito eleito Marcelo Magno, além de integrantes do novo governo municipal.