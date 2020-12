Criminoso foi indiciado por estupro de vulnerável Foto: Divulgação / Polícia Civil

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, prendeu nessa sexta-feira (18), um homem suspeito de violentar sexualmente três menores, com idades entre seis e 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, Valci Viana Souza, de 43 anos, foi preso no distrito de Figueira, após a Justiça expedir um mandão de prisão temporária contra ele.

Segundo a polícia, em depoimento na delegacia, ele confessou os crimes. As investigações tiveram início em julho deste ano, após a mãe de duas das crianças descobrir os abusos e denunciar à polícia. Valci foi encaminhado para a 132ª Delegacia Policial e indiciado por estupro de vulnerável.



“Três meninas foram vítimas durante dois meses, ao longo desse ano, e a outra, que atualmente é adulta, foi abusada sexualmente durante um ano, quando era menor de idade. Esse criminoso tem relação de parentesco com todas as vítimas e as ameaçava, caso contassem sobre os abusos”, afirmou a delegada Patrícia Aguiar, responsável pelas investigações do caso.