Ataque aconteceu próximo a quiosque na praia de Monte Alto Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 14:41 | Atualizado 01/01/2021 16:30

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil está investigando um triplo homicídio registrado na madrugada desta sexta-feira (1º), após o réveillon, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Uma das vítimas foi o PM reformado, Marcelo Alves Bezerra, de 47 anos, que teria tentado separar uma briga entre um casal e acabou sendo reconhecido como policial por traficantes que estavam no local.

Segundo as investigações, Marcelo estava com a família, quando observou um casal discutindo próximo a um quiosque, no distrito de Monte Alto. Ele teria se identificado como policial e conseguido separar a confusão. Poucos minutos depois, ainda segundo a polícia, dois homens armados teriam se aproximado do PM e atirado contra ele, que reagiu e conseguiu balear um dos criminosos.

Publicidade

Devido à gravidade dos ferimentos, o PM acabou não resistindo e morrendo no local. Um dos suspeitos de atirar contra o policial, segundo as investigações, seria o traficante Éder da Silva Paim Júnior, o JN, que chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas acabou não resistindo. A terceira vítima foi um rapaz, que estava no bar, e acabou sendo atingido por uma bala perdida, e também não resistiu.



O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, que informou que os agentes estão nas ruas desde o início da manhã, fazendo diligências e ouvindo testemunhas, para tentar identificar o segundo criminoso envolvido no atentado e que conseguiu fugir do local após o crime. A perícia foi feita no local e apreendeu um estojo de munição e cápsulas de arma de fogo.



Publicidade

TRAFICANTE ESTAVA FORAGIDO



O traficante JN, morto em confronto com o PM, estava foragido, segundo a polícia, e, contra ele já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por tráfico de drogas, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.