Resíduos foram recolhidos na trilha de acesso à praia do Forno Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 14:04

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recolheu na manhã deste domingo (3), mais de 100 quilos de lixo na trilha de acesso à praia do Forno, uma das mais frequentadas por turistas na cidade. O trabalho foi realizado por agentes da Secretaria Municipal do Ambiente, por meio da Guarda Ambiental e Marítima. Entre os materiais retirados na natureza, estão latas, garrafas pet e de vidro, além de sacos plásticos, copos descartáveis, entre outros resíduos.