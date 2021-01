Material foi acautelado pela Guarda Ambiental Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 15:00 | Atualizado 03/01/2021 15:54

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, apreenderam nesse sábado (2), mais de 20 caixas de som, garrafas de vidro, e até um balão, na praia do Forno, uma das mais frequentadas por turistas, na cidade. A Prefeitura informou que a utilização dos materiais na praia do Forno não é permitida, de acordo com a lei municipal.



Já em outro ponto do município, na praia Grande, os agentes retiraram das areias dois acampamentos irregulares, após denúncias e patrulhamento de rotina. O material apreendido foi acautelado pela Guarda Ambiental para ser devolvido para os responsáveis quando for permitido. O trabalho foi realizado por agentes da Secretaria Municipal do Ambiente.