Corpo foi encontrado na praia de Figueira Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 15:58

ARRAIAL DO CABO – O corpo de um homem foi encontrado boiando nesse sábado (2), na praia de Figueira, distrito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Banhistas que estavam na praia contaram que guarda-vidas foram acionados e retiraram a vítima da água. A identidade do homem não foi divulgada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a suspeita é de que o homem tenha sido vítima de afogamento. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.