Incidente aconteceu no Morro da Boa Vista Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:09

ARRAIAL DO CABO – O motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção do veículo nesta quarta-feira (6), saiu da via, e colidiu contra uma árvore, no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com testemunhas, apesar do susto, não houve feridos. As causas do incidente não foram esclarecidas. Motoristas que passaram pela via registraram imagens do veículo no local e divulgaram nas redes sociais.