Publicado 08/01/2021 13:17

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, reforçou neste período, considerado alta temporada, a fiscalização através de ações de ordenamento no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a operação acontece diariamente e fiscaliza vendas irregulares de passeios de barco, de QRCode, a presença de flanelinhas, entre outras denúncias que são feitas por moradores.

O secretário da pasta, Daniel Bandeira, afirma que a ação tem o objetivo de coibir as práticas irregulares e restaurar o ordenamento do espaço público no município. “Apesar da pandemia, continuamos recebendo centenas de visitantes. Portanto, temos o cuidado de redobrar a fiscalização, com o intuito de manter o máximo possível a organização na cidade”, destaca Daniel.