Guia para pagamento do imposto pode ser emitida na Secretaria Municipal de Fazenda Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:34 | Atualizado 11/01/2021 14:38

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou que os contribuintes do município têm até o dia 29 de janeiro para conseguirem desconto de 15%, no pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2021. Ainda segundo o município, o contribuinte também tem a possibilidade de quitar o IPTU em cota única, até o dia 26 de fevereiro, com desconto de 10%.



Uma terceira opção, ainda segundo a Prefeitura, é parcelar o imposto em 10 vezes sem juros. Neste caso, o vencimento da primeira parcela ocorre no próximo dia 29, e da última no dia 30 de outubro.

A emissão da guia do IPTU pode ser feita no site da Prefeitura ou na Secretaria Municipal de Fazenda, na sede do poder Executivo, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para emitir a guia, é necessário apresentar o nome do proprietário e o número de inscrição do imóvel.