Reunião foi realizada no Rio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 11:11

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, se reuniu nessa terça-feira (12), com o presidente do Detran, Adolpho Konder, no Rio. O encontro foi para discutir a implantação de um posto do órgão para vistoria veicular, habilitação e identificação, no município.

Durante o encontro, também foi discutida a capacitação dos agentes da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de ordenar o trânsito em Arraial do Cabo. Além da equipe do Detran, a reunião também teve a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Bandeira.