Comunicado foi feito nesta quarta-feira (13), pela Prefeitura Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 12:53

ARRAIAL DO CABO – Está previsto para esta sexta-feira (15), o pagamento dos aposentados e pensionistas de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O comunicado foi feito pela Prefeitura do município, nesta quarta-feira (13), após uma reunião entre o prefeito Marcelo Magno e a presidência do Instituto de Previdência Cabista (IPC).

Ainda segundo a Prefeitura, o pagamento dos servidores inativos está em atraso devido às questões burocráticas herdadas da gestão municipal anterior, o que teria dificultado a regularização dos rendimentos dentro do prazo.