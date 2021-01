Ao todo, serão disponibilizadas 70 vagas para crianças e adolescentes Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:08

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes que tenham interesse em participar do projeto Guarda Mirim, da Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 70 vagas para o projeto, que inclui aulas gratuitas de canoagem, capoeira, primeiros socorros e prevenção às drogas.



Segundo a Prefeitura do município, para se inscrever é preciso ter entre 9 e 16 anos de idade, e preencher uma ficha de cadastro na sede da Guarda Civil Municipal, portando as seguintes documentações: comprovante de residência, identidade do responsável, duas fotos 3x4 e documento do menor.



As aulas serão realizadas as terças, quartas e quintas-feiras, em dois períodos: manhã e tarde. As inscrições seguem até o dia 29 de janeiro, ainda conforme a Prefeitura. A base da Guarda Municipal está localizada na Secretaria de Segurança Pública, às margens da RJ-140, próxima a barreira sanitária.