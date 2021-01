Material apreendido foi levado para a delegacia Foto: Divulgação

25/01/2021

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante nesse domingo (24), por tráfico de drogas, próximo ao Parque Público, na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com ele foi encontrado um saco plástico contendo 52 pinos de cocaína. O rapaz foi levado com os entorpecentes para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.