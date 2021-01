Matrículas podem ser feitas presencialmente na instituição de ensino desejada ( Foto: Divulgação

26/01/2021

ARRAIAL DO CABO – As matrículas da rede municipal de Educação de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, estão abertas a partir dessa segunda-feira (25). Segundo a Prefeitura, ao todo, a cidade possui 13 escolas municipais e as matrículas podem ser feitas na própria instituição de ensino desejada.

A previsão do município é de que as aulas tenham início no dia 1º de março, de maneira virtual e siga um modelo híbrido de ensino ao longo deste primeiro semestre, mesclando conteúdos deste ano com atividades que deveriam ter sido aplicadas em 2020.



A secretária municipal de Educação, Isalira Ramos Gomes, explicou que os alunos que já estavam matriculados na rede municipal no ano passado, têm a renovação garantida e que, até o dia 16 de maio, eles irão finalizar a série que estavam no ano passado. Já os alunos que chegarem com matrícula nova de outra rede com a série já concluída em 2020, iniciarão o ano letivo, no dia 17 de maio.



“A rede municipal de educação de Arraial do Cabo iniciará o ano letivo até maio, de maneira remota, com aulas on-line. Para isso, nós separamos o mês de fevereiro para fazer uma formação com os profissionais da rede”, acrescentou a secretária.

Ainda de acordo com Isalira Gomes, a rede de ensino privado deve iniciar o ano letivo em fevereiro, também de maneira híbrida, com uma parte dos alunos em casa e outra parte de maneira presencial, em sala de aula.



“A rede particular, a partir do ensino fundamental, até o médio, é o Estado que delibera sobre elas. A educação infantil, nós estamos estudando um protocolo bem rígido pra que eles iniciem pelo menos com um terço dos alunos dentro de um protocolo rígido de vigilância sanitária e se os pais assim permitirem”, concluiu a secretária municipal de Educação.



A Prefeitura informou que para mais informações, os alunos ou seus responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, na Rua José Pinto de Macedo, s/n, Prainha, por meio do telefone: (22) 2622-4924.



SAIBA QUAIS DOCUMENTOS LEVAR PARA A MATRÍCULA



•Xérox e original da Certidão de Nascimento;

•Xérox da Carteira de Vacinação (frente e verso);

•Xérox da Identidade e CPF do responsável;

•Xérox do comprovante de residência;

•Duas fotos 3x4 recentes;

•Número do NIS da criança (caso seja beneficiária do Bolsa Família);

•Comprovante do tipo sanguíneo e fator RH da criança;

•Dois telefones para contato;

•Protocolo de transferência.