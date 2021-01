Cursos serão realizados nos distritos de Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:45

ARRAIAL DO CABO – Moradores dos distritos de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, receberão diversas modalidades de cursos culturais, como aulas de dança, teatro, música, circo e artesanato. Segundo a Prefeitura, as inscrições para participar das atividades, terão início a partir do dia 1º de fevereiro.

De acordo com a Superintendência de Cultura de Arraial do Cabo, responsável por coordenar as atividades, as inscrições poderão ser feitas no Espaço Cultural Nelcy Ribeiro Cardoso, localizado na Praça de Monte Alto, ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Januário, nº 53, em Figueira.