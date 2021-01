Cobra foi capturada próxima a trilha da praia do Forno Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:36 | Atualizado 30/01/2021 12:23

ARRAIAL DO CABO - Uma jiboia foi encontrada na tarde dessa sexta-feira (29), próxima a trilha de acesso à praia do Forno, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Prefeitura, agentes da Grupamento Ambiental Marítimo foram acionados por moradores para o local, e conseguiram capturar o réptil.

Ainda segundo o Grupamento Ambiental Marítimo, a cobra mede cerca de um metro e meio e foi solta próxima a trilha que dá acesso ao Morro da Cabocla, que é o habitat natural.