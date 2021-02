Reunião foi realizada na capital do Rio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 12:44

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, se reuniu nessa terça-feira (2), com o presidente estadual do Procon, Cássio da Conceição Coelho, no Rio. Segundo a Prefeitura da cidade, no encontro ficou definida uma operação conjunta, entre agentes do Procon e da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor.

Além disso, o município informou que o Procon estadual irá ministrar uma capacitação para a equipe que atua na secretaria municipal. “Buscamos o auxílio do Procon-RJ para que possamos aperfeiçoar o trabalho realizado em nossa cidade. As coisas devem funcionar da maneira correta e o Procon tem papel fundamental nisso, garantindo que o direito do consumidor seja respeitado”, destacou o prefeito.