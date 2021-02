Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:23 | Atualizado 04/02/2021 16:35

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nessa quarta-feira (3), mais 380 novas doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura da cidade, as novas doses serão aplicadas nos profissionais da Saúde do município, que atuam na linha de frente no combate à pandemia, e que já tomaram a primeira dose da vacina.

O município informou que ainda não há previsão de quando os idosos vão começar a serem imunizados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 310 doses serão aplicadas nos profissionais de Saúde imunizados na primeira remessa, e o restante das doses serão aplicadas na segunda fase da campanha. Ao todo, a cidade possui cerca de 800 profissionais da saúde.



Desde o início da vacinação, no dia 20 de janeiro, Arraial do Cabo já recebeu 1.010 doses da vacina, sendo MH 690 da Coronavac e 320 da Oxford/AstraZeneca.