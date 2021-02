Na próxima quarta-feira (17), expediente na Prefeitura começa às 13h Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 20:26

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decretou ponto facultativo para esta segunda-feira (15), nas repartições públicas do município. A decisão foi publicada nessa sexta-feira (12), através do Decreto nº 3.253, no Diário Oficial da cidade. O município informou ainda que na próxima quarta-feira (17), o expediente terá início às 13h.



Ainda de acordo com a Prefeitura, nos quatro dias de Carnaval, os locais que oferecem serviços essenciais, como o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), o Pronto Atendimento do distrito de Figueira, a Secretaria Municipal de Turismo, funcionam normalmente. Além disso, durante o período, agentes da Guarda Civil Municipal, Postura, Secretaria Municipal do Ambiente, Secretaria Municipal de Serviços Públicos continuarão nas ruas trabalhando.



O município informou que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato, a via WhatsApp com a Guarda Civil Municipal, por meio do telefone: (22) 9 9262 9834 ou com os agentes de Postura: (22) 9 9229-1340, ou ainda com a Secretaria Municipal do Ambiente: (22) 9 9936-1255.