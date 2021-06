Veículo estava estacionado na Rua Epitácio Pessoa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 15/06/2021

ARRAIAL DO CABO – Um buggy que estava estacionado pegou fogo, durante a madrugada desta terça-feira (15), no bairro Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Não houve vítimas. Segundo testemunhas, o veículo estava na Rua Epitácio Pessoa e a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.