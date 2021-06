Durante todo o dia, serão vacinados trabalhadores de diversas áreas do transporte aquaviário - Foto: Lucas Madureira

Publicado 15/06/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou que vai imunizar contra a Covid-19, nesta quinta-feira (17), trabalhadores de embarcações e de agências de navegação marítima, embarcados ou não. Segundo o município, a imunização com a Pfizer será realizada na Fundação e Instituto de Pesca Arraial do Cabo (Fipac), entre 9h e 16h.

O município informou ainda que, no mesmo dia e horário também haverá repescagem da AstraZeneca.



PARA PROFISSIONAIS CADASTRADOS NA FIPAC



•Manutenção de embarcações;

•Operações (tripulantes, práticos, agentes, etc);

•Serviços administrativos;

•Serviços gerais (limpeza, conservação, vigilância, inspeção de segurança e etc);



Para receber a imunização, é preciso apresentar comprovante de residência de Arraial do Cabo, carteira de trabalho, crachá de identificação, carteira de filiação ao Sindicato dos Aquaviários e a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).