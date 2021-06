Diversos resíduos, como latas de alumínio e garrafas pet foram recolhidos, durante a ação - Foto: Divulgação / Aremac

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:30

ARRAIAL DO CABO – Uma ação de limpeza realizada nessa terça-feira (15), recolheu diversos resíduos na Ilha do Pontal, área de preservação ambiental, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O trabalho foi realizado por integrantes da Associação da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo (Aremac), em parceria com a Guarda Marítima Ambiental, e encontrou latas de alumínio, garrafas pet, e restos de uma fogueira, o que caracteriza crime ambiental.

O presidente da Aremac, Eraldo Cunha, destaca a importância do trabalho e orienta as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. “Mesmo durante a pandemia da Covid-19, e com recursos anulados por conta das medidas restritivas impostas, não deixamos em nenhum momento de cumprir o nosso papel, no monitoramento da reserva e em ações de auxílio aos beneficiários e suas famílias, dentro de nossas possibilidades e em ações de limpeza e conservação como essa”, afirmou.