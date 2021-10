Apenas os indivíduos com intervalo de seis meses entre a D2 e D3 tem direito de receber a dose de reforço - Reprodução

Publicado 18/10/2021 17:07

Trabalhadores da saúde a partir dos 57 anos recebem a terceira dose contra Covid-19 a partir desta terça-feira (19) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Além disso, idosos acima de 75 anos também podem receber a D3. O Município também mantém a repescagem e segunda dose da vacina.



A vacinação acontece no horário de 9h às 16h, na Associação de Aposentados, na Praia dos Anjos, e no Posto de Saúde do bairro Sabiá. Apenas os indivíduos com intervalo de seis meses entre a D2 e D3 tem direito de receber o reforço.



Para ser imunizado, o morador deve apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e título de eleitor.



Confira o cronograma completo e pontos de vacinação:



Terça- feira – 19/10



Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

Terceira dose para trabalhadores ativos da saúde, com 59 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

Terceira dose para idosos com 77 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;



Quarta-feira – 20/10



Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

Terceira dose para trabalhadores ativos da saúde, com 58 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

Terceira dose para idosos com 76 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

Segunda dose para quem estiver com agendamento.



Quinta-feira – 21/10



Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

Terceira dose para idosos com 75 anos que tomaram a primeira e segunda dose no município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

Terceira dose para trabalhadores ativos da saúde, com 57 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

Segunda dose para quem estiver com agendamento;

Sexta-feira – 22/10



Repescagem para adolescentes 16 anos;

Repescagem terceira dose para idosos de 75, 76 e 77 anos;

Repescagem terceira dose para trabalhadores da saúde, acima de 57, 58 e 59 anos.



Locais de vacinação: Associação dos Aposentados e ESF Sabiá.