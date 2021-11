Arraial do Cabo

STJ nega habeas corpus para acusado de lavagem de dinheiro do tráfico com bitcoin em Arraial do Cabo

Rodrigo Duarte Bertanha e o irmão, Marcos, eram donos do hostel "Don Nicolas", que ficou conhecido como "Hotel do Tráfico"; grupo foi alvo de operação do MPRJ e Polícia Civil no ano passado

