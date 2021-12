Uma operação conjunta do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo e da Guarda Civil Municipal localizou o homem de 69 anos na manhã desta sexta-feira (10) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/12/2021 16:35

Uma operação conjunta do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (Gopam) e Guarda Civil Municipal (GCM) de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, localizou, na manhã desta sexta-feira (10), um idoso de 69 anos, que estava perdido há 24 horas nas proximidades da restinga, no Novo Arraial. Encontrado desorientado, sentado embaixo de uma árvore, ele foi encaminhado ao posto de saúde de Figueira e a família foi avisada.

De acordo com informações de familiares, o idoso sofre de Alzheimer, e havia saído para caçar na manhã da última quinta-feira (9). O Gopam e a GCM iniciaram as buscas às 7h30 desta sexta-feira, assim que acionada, e o localizou por volta de 9h30.

Nas buscas, foram utilizados o drone da GCM e um parapente que o Gopam providenciou para facilitar os trabalhos.