A celebração conta com a apresentação do Coral Municipal de Arraial do Cabo, Ballet Clássico e encenação do nascimento de Cristo internet

Publicado 22/12/2021 17:00

Para comemorar a chegada do Natal, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, recebe nesta quinta-feira (23), às 21h, o Auto de Natal. O evento acontece no pátio da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, na Praia dos Anjos e será aberto ao público.

Como atrações, a celebração conta com a apresentação do Coral Municipal da cidade, apresentação de Ballet Clássico e encenação do nascimento de Cristo, com o grupo de teatro Pastoral de Arte Sacra.

O Auto de Natal é promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Superintendência de Cultura e em conjunto com a Pastoral de Arte Sacra.